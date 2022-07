El Hotel de los Famosos: Silvina Luna le hizo frente a Martín Salwe y tomó venganza

Silvina Luna reingresó a "El Hotel de los Famosos" y saldó algunas cuentas pendientes con Martín Salwe. La modelo enfrentó al locutor e hizo particular hincapié en sus polémicas bromas.

“¿Te arrepentís de algo con Majo (Martino), de lo que pasó?”,fue una de las primeras consultas de la famosa que quiso saber sobre este cimbronazo entre la periodista y Salwe, quienes eran muy amigos. “Con todos me arrepiento de algo puntual, de alguna cosa que habré dicho. No sé siento que con todos en algún momento me manejé mal, no adrede, pero quizás por esto es algo nuevo para mí, y no sabía como manejarme”, aclaró Martín

“Quizás me confundí si hoy lo veo a la distancia, porque hay muchas cosas que hice yo que a Majo le molestaron y otras que hizo ella que a mí me molestaron, entonces hay cosas que se rompieron por parte de los dos”, agregó el locutor.

Luego, Luna quiso centrarse en las bromas que Salwe le jugó a sus compañeros durante meses y por las que fue criticado en redes, en especial cuando le puso sal en el agua del mate y ella tiene problemas de hipertensión. “¿Por qué no blanqueaste que eras vos el de las jodas? ¡Me metiste sal adentro de la pava!”, lo increpó.

“Yo no hice eso, estás mal informada. Ojo porque yo la sal no la puse”, le dijo Salwe. Incrédula, Silvina aseguró: “¡Estabas al lado! (...) Él fue el autor intelectual, pero se hace el boludo...muy de pendejo”.

La venganza de Silvina Luna contra Mart´n Salwe

La charla entre Silvina Luna y Martín Salwe no quedó solo en un descargo de palabras, sino que la modelo aprovechó para darle una cucharada de su propia medicina. En complicidad con el Turco, la modelo decidió tomar venganza.

“Ideamos un plan de venganza y le tiramos los tres pares de zapatilla a la pileta para que no tuviera qué ponerse”, contó ante las cámaras de "El Hotel de los Famosos".



“Un poco de juego, aunque igual a mí no me gustan mucho esas jodas, porque ahora si me falta algo a mí no me va a gustar, pero se lo merecía; la verdad cuando vi que fue él el de las jodas, que fueron muchas, me quedé...”, agregó Luna.