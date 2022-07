El Hotel de los Famosos: Una televidente interceptó a Emily Lucius en un shopping y le dijo lo que piensa de ella

Imanol Rodríguez dio a conocer que Emily Lucius la está pasando mal tras su salida de "El Hotel de los Famosos", por las agresiones recibidas por parte del fandom de Locho Loccisano y a pesar de su comunicado pidiendo perdón, muchos siguen sin creer en su palabra.

En esta oportunidad, fue Belu Lucius la que publicó un video que filmó en un shopping mientras una televidente de "El Hotel de los Famosos" le hablaba a Emily Lucius y le hacía saber que la amaba y que contaba con su apoyo.

Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos".

La fanática del reality expresó: "Mirá que yo no soy de esos programas, para nada, pero la verdad dije 'Esta piba tendría que haber ganado', porque te re banco, tenés un corazón enorme". Emily Lucius la escuchaba atentamente y le respondió: "Gracias, y eso que no se notó, no lo mostraron". De esa forma evidenció con ironía su fastidio con la edición del reality.

Sin embargo, la televidente insistió: "Sí se notó ent us devoluciones, se notó mucho". Y como si eso fuera poco, al notar que Belu Lucius la estaba grabando, miró a cámara y agregó: "La re banco a tu hermana, la re contra banco, es una genia".

El comunicado de Emily Lucius tras la salida del reality

Apenas se televisó la salida de Emily Lucius del reality, la instagramer rompió el silencio: "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas"

La instagramer aclaró: "Ya hablé con Locho, pero hacer públicas mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé".