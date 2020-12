El mal momento de Nati Jota en Chile

Nati Jota viajó el pasado fin de semana a Chile junto a su amiga Lelu Mendiguren. Pero lo que parecía ser una aventura de chicas no resultó del todo bien porque la influencer sufrió una faringitis.

Acostumbrada a compartir sus aventuras en su cuenta de Instagram, la periodista reveló que no pudo disfrutar al cien por ciento su estadía en el país vecino por esta enfermedad. "No recorrí nada de Santiago me la pasé dentro del hotel. No tengo nada de voz, con un dolor de garganta que no tuve en mi vida", comentó la rubia en su Insta Stories.

Luego, con ironía, bromeó sobre su suerte durante este . "Alguien me engualichó este año a mí. Si enumero todas las cosas que me pasaron este año no me alcanzan los dedos de la mano", confesó la diosa quien también reveló que debió quedarse haciendo reposo y tomando fuertes antibióticos para calmar la enfermedad.

Además confirmó que se hizo un test de coronavirus pero que le dio negativo.

Otra protagonista de la "cancelación" en redes

Para sumar más capítulos tristes en su 2020, Nati Jota fue una de las influencer que fue escrachada mediante redes sociales por una serie de tuits racistas y discriminatorios de una década atrás.

“Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, indicó en sus historias de Instagram y apuntó contra quienes la escracharon al buscar el material en su red social: “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, dijo mediante sus redes en el momento que sufrió el escrache.

Además agregó: “En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”.