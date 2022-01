Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona siguen sumando episodios en su inestable historia de amor.

Mientras disfrutan de Miami, la ex pareja se encarga de compartir enigmáticos mensajes en sus redes sociales que siguen alimentado las versiones.

El mensaje de Daniel Osvaldo tras la separación con Gianinna Maradona.

Esta vez, fue Daniel Osvaldo el que despertó comentarios con una sugerente placa. "Ella tenía hermosas piernas y era inteligente pero a ella simplemente nada le importaba. Toda mi furia, mi humor y toda mi locura solo la entretenían suavemente: estaba actuando para ella como un títere triste en mi propia farsa", dijo el ex deportista citando a Charles Bukowski y agregó una frase: "Así tal cual".

Daniel Osvaldo, de fiesta en Miami.

A la vez que Gianinna Maradona aprovecha de sus vacaciones con su familia, a Daniel Osvaldo lo descubrieron en otro boliche de la ciudad con otra conquista.

Tal como compartió la página Chusmeteando, el ex de Jimena Barón fue visto en un reconocido bar muy cerca de una "amiga".

Daniel Osvaldo, muy cerca de una misteriosa mujer en Miami.

La reacción de Gianinna Maradona luego del mensaje de Daniel Osvaldo

Mientras tanto, Gianinna también se encarga de expresarse mediante redes. La hija de Diego compartió una imagen con su papá que acompañó con significativas palabras.

"La desventaja es inmensa y cada día lo noto un poco mas. No puedo correr a vos para que me abraces y en tus brazos sentirme a salvo. El mundo sigue, y yo x momentos me quiero bajar. Las consecuencias de mis elecciones son un laberinto sin salida. Miro a Ben, vuelvo a querer cumplir con mi promesa. Mi marciano, no me sueltes nunca", añadió.

La reacción de Gianinna Maradona luego del mensaje de Daniel Osvaldo.