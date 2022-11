Flor Vigna y su método anticonceptivo

Flor Vigna está en pareja con Luciano Castro desde 2021 y reveló que utiliza pastillas anticonceptivas para prevenir un embarazo

“Me cuido con pastillas” reveló en el programa de Catalina Dugi.

Si bien el noviazgo se consolida y ambos tienen proyectos laborales, la bicampeona de Bailando por un sueño, habló sin tapujos en Agarrate Catalina, programa que se emite por La Once Diez.

Al ser interrogada acerca de si fantaseaban con Luciano con tener hijos, la ahora “peli rosa” dio a conocer el método que eligen para controlar la maternidad.

Agregó que le gusta hablar abiertamente del tema porque considera que de los métodos anticonceptivos no se habla y dijo: "Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho".

Siente que es una decisión consciente y que no es el único método que ha utilizado: "Antes me cuidaba con DIU y ahora me cuido con pastillas. Esta es mi decisión consciente ahora".

Luciano castro es padre de Mateo (20), Esperanza (9) y Fausto (7) y la bailarina admite que le causa emoción viéndolo ejercer ese rol. Aseguró que “Me muero de amor cuando lo veo con sus hijos, es tan buen padre que a cualquier mujer se derretiría", dijo Flor.

Flor Vigna, confiesa que a pesar de adoptar un método anticonceptivo desea ser madre junto a su pareja. "A mí alguna vez me gustaría tener hijos, pero falta”.

Las prioridades por ahora tienen que ver con proyectos laborales. “Por ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que estoy trabajando ahora. Van a ser unos años de construcción y de remo. Necesito estar ocupada", finalizó Flor Vigna.