Luciano Castro y Flor Vigna se separan. De manera inesperada se conoció en las últimas horas que una de las parejas más emblemáticas del espectáculo estará distanciada por mucho tiempo. Así lo confirmó el programa Implacables de El Nueve. La razón por la que han tomado esta decisión sería por compromisos profesionales por ambas partes.

Y es que mientras el actor está de gira por Mar del Plata con su obra de teatro, la cantante estaría visitando algunas ciudades para presentar su propuesta musical. “¿Cómo vas a hacer en el verano con Flor y con los chicos? Porque cuando son familias ensambladas...”, consultó la periodista de Implacables. Ante la pregunta, Luciano Castro aseguró que no tenía idea de cómo iban a hacer para que la distancia no afectara la relación.

Luciano Castro y Flor Vigna son unas de las parejas más estables del espectáculo.

“No tengo idea. Tenemos un lugar divino para estar. Flor va a trabajar mucho, porque está de gira. Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca. El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos”, señaló Luciano Castro. Asimismo, afirmó que no puede proyectarse con Flor Vigna a largo plazo por su compleja agenda.

“No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Y yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover", precisó el actor. Por otra parte, Castro destacó que a pesar de que ambos son muy ocupados, él se encuentra muy enamorado de la cantante.

Debe cumplir compromisos profesionales.

“Pero estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea. No presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver”, finalizó Luciano Castro.

El primer video de Flor Vigna y Luciano Castro

A sus 28 años, Flor Vigna es una de las artistas argentinas más integrales que existen. Es buena actriz, conductora y cantante, el sueño de cualquier persona que desea encontrar la fama. En noviembre de 2021, estrenó su videoclip musical “Uy”, que protagoniza junto a Luciano Castro, siendo este el primero videoclip en donde ambos aparecen demostrando su amor.

En declaraciones a Caras, la intérprete destacó que este álbum que contiene 12 canciones representa su diario más íntimo. “En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente”. Asimismo, señaló que Castro la motiva mucho con su carrera y que tenerlo en su videoclip le dio un sentido muy sensible a la producción.