El papá de Mica Viciconte opinó sobre la interna entre Nicole Neumann y su hija Indiana

Esta semana, Nicole Neumann se mostró en redes sociales paseando por España junto a sus hijas. La modelo caminó por las calles de Valencia junto a Sienna y Allegra, las hijas que tuvo con el exfutbolista Fabián “Poroto” Cubero. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de su hija Indiana.

En las últimas horas, trascendió la fuerte versión de que la joven está en crisis con su mamá y que quiere mudarse junto a su padre y Mica Viciconte.

En medio de esta situación, Hugo, el papá de Mica, habló sobre la realidad de las versiones que circularon. “Hugo es un tipazo, es un personaje y me dijo ‘me llamaron todo el mundo, pero el tema va muy en serio’. Me dijo ‘no quiero meter la pata, no quiero decir una palabra de más’. Pallares en mi lugar me entendería”, contó Santiago Riva Roy, en Socios del espectáculo.

“Me confirmó la situación de Indiana, que está hoy muy cerca de ellos. Le pregunté si estaba en Mar del Plata con él y con su esposa y me dijo que no”, contó el cronista en palabras del papá de Mica Viciconte.

“Le pregunté si estaba con la familia de Nicole en Buenos Aires y me dice ‘esa es la gran pregunta’. Me admitió que había un malestar en la familia, pero no se quiso explayar más”, detalló.

El motivo por el que Indiana querría vivir con su papá

Fue Pampito en Intrusos quien reveló el verdadero motivo por el que la adolescente transita problemas de convivencia con Nicole. "La nena quiere vivir con su papá. Además, la situación es: madre e hija no se están llevando bien. Nicole tiene muchas exigencias a la hora de la alimentación", comenzó diciendo Pampito.

"Nicole quiere lo mejor para sus hijas y, en pos de cuidarlas y de que tengan una vida saludable, Nicole sería muy estricta con las calorías que ingieren sus hijas", continuó el panelista y agregó: "Nicole también es vegana... Entonces empezaron a haber cortocircuitos. La chica ya tiene 15 años".