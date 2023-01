Nicole Neumann habló sobre su casamiento y por qué será tan difícil poner una fecha

Nicole Neumann tuvo un inicio de año soñado: su novio, el corredor Manu Urcera, le propuso matrimonio en las playas de Punta Del Este. Sus hijas, aunque no pudieron estar presentes al momento del acontecimiento que será recordado por siempre, se tomaron la noticia de muy buena manera y, al igual que la madre, están muy emocionadas por organizar el casamiento y ser las encargadas de llevar los anillos.

En una entrevista reciente con Socios Del Espectáculo, Nicole contó cómo está viviendo el increíble momento. “Todavía estoy en shock. No lo veía venir para nada, fue una mega sorpresa. Era justo el aniversario de mis suegros y estábamos todos engañados de que era una comida que organizaron mis suegros para el aniversario e íbamos con esa idea. Nunca me lo habría imaginado, lo armó muy bien”, explicó muy contenta.

Nicole Neumann y Manu Urcera

La modelo siguió dando detalles sobre la propuesta en sí y reveló: “Fuimos nosotros solos primero. Me bajaron de la camioneta y me vendaron los ojos, y yo decía ‘no pero yo no soy la agasajada’, y le gritaba a Manu ‘gordi, avisales que yo no soy’”, contaba entre risas. Luego, continuó: “Y con eso me llevaron engañada. Cuando me descubrieron los ojos había anillo, propuesta, todo un atardecer espectacular y divino”.

Frente a toda la emoción, se podría imaginar que Nicole y Manu quieren dar el sí lo más pronto posible. Sin embargo, esa fecha parece aún muy lejana, ya que a la pareja se le complica encontrar la fecha ideal. “Hoy estuvimos todos hablando de que va a ser a finales de este año, pero la fecha concreta no la pusimos. Tenemos que ver con las carreras porque Manu corre todos los fines de semana y es un tema. Vamos a ir viéndolo”, explicó la modelo.

El look total white de Nicole Neumann para anunciar su compromiso

La pareja no tardó en compartir con el mundo la gran noticia y Nicole mostró en su Instagram las postales que dejó la propuesta.

Urcera y Neumann se vistieron de blanco y, a la par de una velada romántica en la arena, posaron para mostrar el anillo.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Nicole usó un vestido blanco largo, con aberturas cut out a la altura del vientre, con diseños florales. Mientras tanto, Manu también se vistió completamente de blanco, con una camisa de lino muy veraniega, combinándolo con un pantalón del mismo material y tonalidad.