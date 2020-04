El peligroso accidente de Yanina Latorre en la calle

Yanina Latorre comparte a diario sus vivencias cotidianas en cuarentena. Pero esta vez, la panelista compartió un difícil episodio que la llevó a desmayarse en plena calle.

La esposa de Diego Latorre relató que debió visitar a su mamá de 80 años para asistirla con los pagos de impuestos. También, dijo que se encargaba del lavado de su ropa y que fue cuando salía de su hogar que sufrió un accidente.

" Me caí de rodillas. Se me rompió el pantalón, empecé a sangrar y me bajó la presión . Casi me desmayo. Vinieron dos señores a ayudarme y mi mamá termino asistiéndome a mí", contó en LAM.

Luego, contó la curiosa reacción de su marido. "Al principio Diego me puteó. Después se arrepintió y me pidió perdón. Todo un dramón. Volví manejando por Panamericana como pude y cuando llegué me bajaron del auto, me desvistieron y me limpiaron la herida. Diego me dijo que era un golpe feo, él sabe por todo lo que vivió con el fútbol", expresó.