El sensual baile de Julieta Nair Calvo con una diminuta bikini

Julieta Nair Calvo comenzó el año con todo. La actriz, que estuvo alejada de las cámaras por la pandemia está atravesando un gran presente sentimental junto a su novio Andrés Rolando, pero además apuesta a expandirse en lo profesional.

A través de sus redes, Nair Calvo reveló que está trabajando en una línea de trajes de baño y lo hizo con un video que dejó a sus fans impactados.

Con una diminuta bikini negra, que será parte de su colección cápsula, Julieta realizó un sensual baile para la cámara: "Falta muy poco para que conozcan mi colección cápsula de bikinis", anunció.



Cambio de look

Durante el 2020, Julieta se animó a un cambio de look en el que le dijo chau al rubio e incluyó un corte. La artista argentina lo hizo solita en su casa con el asesoramiento de un estilista y le quedó divino. Lo compartió en su cuenta oficial de Instagram y muchos de sus followers recordaron a "Jazmin" de la ficción Las Estrellas.



"Chau Rubio . Me teñí y me corté el flequi. Qué tul ??? Gracias @cristianreystyle por mandarme todo y asesorarme", expresó la reconocida actriz sobre el look que aún hoy sostiene y le queda divino.