El sentido mensaje de Nico Occhiato por la partida de su hermano a Europa

Elijo esta foto por que jugar con vos a lo que sea que jugáramos de chicos era el mejor plan que se podía tener. Hoy ya de grandes te toca irte lejos, a Italia a cumplir tu sueño, NUESTRO sueño en realidad. Cuando naciste lo único que quería era que ya caminaras para poder jugar a la pelota con vos y cuando empezabas a dar tus primeros pasos agarrándote de una silla o de la pared iba rápido a buscar la pelota para que patearas y pudiésemos jugar. Apenas sabías caminar y yo ya te quería enseñar a patear con las 2 piernas, a cabecear, me acuerdo como si fuese ayer los retos de mamá y papá por romperle todas las plantas del patio o por manchar la pared con la pelota que la usábamos para que rebote y llegue en forma de centro para cabecear. Siempre me ganabas vos (muchas veces te dejaba ganar para que ganes confianza) otras me ganabas en serio por que siempre fuiste mejor, diferente y sobre todo con una pasión y unos huevos increíbles por luchar por tus sueños. No me preguntes por qué pero interiormente muy en el fondo siempre supe que vos lo ibas a lograr, y no te imaginas lo feliz y orgulloso que me pone eso, no solo por lo profesional sino por la clase de persona que sos hermano, tus amigos te aman, tu familia también, todos te quieren en sus vidas y me da mucho orgullo decir que sos mi hermano, esto recién empieza Agus y me hace muy feliz saber que siempre nos vamos a tener el uno al otro incondicionalmente para lo que sea. Te amo hermanito, te voy a extrañar pero en cuanto pueda me voy ese lugar paradisiaco a visitarte ❤️