La situación de Chano Charpentier tiene al mundo del espectáculo en vilo. El cantante fue internado de urgencia en el sanatorio Otamendi hace una semana y actualmente su pronóstico es reservado.

En medio de esta preocupación que se ha trasladado a los fans y mientras muchos hablan de una posible recaída en las adicciones, Estefi Berardi reveló la charla que mantuvo con el artista a poco de que este hecho sucediera.

"Yo sé todo lo que pasó, pero es algo tan íntimo que no corresponde que yo dé esa información. La tiene que dar la familia", arrojó Estefi en "Mañanísima", indicando que la situación de Chano no tendría que ver con una recaída.

"Sacando a Chano, lo que dijo Marina fue que tomó mal algo. La mamá dijo que tomó una medicación de forma equivocada…", continuó la panelista al tiempo que Pampito, su colega, agregó: "Y Marina aclaró que él estaba limpio de drogas".

"Eso es importante que lo aclares porque yo hablé con Chano hace poco, cuando estaba en Punta del Este y lo relacionamos con unas chicas que lo vimos. Hablé con él por audio. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: "No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio". Yo le creí porque se lo escuchaba bárbaro", contó Estefi sobre la charla que tuvo con Chano.

Marina Charpentier reveló cómo sigue la salud de Chano y aseguró que no fue una recaída

"Me duelen profundamente las cosas que se dicen. Inventan cosas de la intimidad, que dicen que consumió... los exámenes toxicológicos demostraron que él está limpio. Todo lo que se dice es una especulación", reveló Marina.

Luego, la mamá del cantante indicó: "El día anterior, estuvo en su casa trabajando, con personas que lo acompañan haciendo lo que más le gusta. El viernes por cosas que tienen que ver con su intimidad, empezó a estar triste, habló conmigo. Estaba con una chica que está frecuentando, se sintió mal, ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor y en una ambulancia lo llevaron a la clínica y quedó en terapia", señaló.

"Mi hijo toma medicación para mantenerse bien y tranquilo, no nos olvidemos que tiene un sólo riñón, no tiene bazo y eso puede generar complicaciones con la medicación", aclaró.

