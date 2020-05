Evangelina Anderson, desde Alemania, relató cómo sus hijos volverán a tener clases

View this post on Instagram

Ayer nos informaron que los Demi empezarán el cole en unas semanas y me llovieron un montón de preguntas de muchos de ustedes. Les cuento que el gobierno está organizando un regreso gradual de los estudiantes a las escuelas. En cuanto lo que me informaron en la escuela de mis hijos: La mayoría de las aulas de escuelas primarias y secundarias tendrán lavamanos individuales. Cuentan con áreas al aire libre donde los estudiantes pueden mantener cómodamente el distanciamiento durante los descansos. Los servicios de limpieza limpiarán espacios compartidos con frecuencia. Con respecto al tamaño de las clases, se van a reducir el tamaño de los grupos de clases hasta que la pandemia disminuya. El gobierno indicó que deben recibir solo la mitad de una clase con la mitad de la clase asistiendo un día y la otra mitad de la clase regresando al día siguiente. los estudiantes de grado 12 (ultimo año del secundario) terminarán sus exámenes y ya no asistirán a la escuela. Todos deben usar máscaras. Las máscaras de tela simples que cubren la nariz y la boca son suficientes. Cuando los estudiantes están sentados en sus clases y se puede garantizar razonablemente una distancia suficiente entre ellos, entonces pueden quitar las máscaras. Se usarán máscaras en todo momento cuando el distanciamiento social no sea posible. Algunos pasillos en algunos de los edificios de la institución ahora serán "de una sola vía". Esto disminuirá la probabilidad de que los estudiantes se congreguen en los pasillos y entren en contacto entre ellos. El calendario escolar seguirá siendo el mismo. Los días de vacaciones permanecerán tal como estaban. El último día escolar también. . . #munich #germany #vueltaalcole #cuarentena #encasa