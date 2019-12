La opinión de Fabián Cubero sobre la polémica frase de Nicole sobre las armas

Semanas atrás, mientras analizaban hechos de inseguridad en Nosotros en la mañana, Nicole Neumann se despachó con una polémica frase que sorprendió a todos: "Vivo sola con mis hijas, si entran en mi casa y tengo un arma, la uso. Yo fui un tiempo a aprender a Tiro Federal a tirar", aseguró la panelista.

En ese momento, sus compañeros no compartieron el pensamiento de la top, y en medio del revuelo sobre los dichos de su ex, Fabián Cubero fue consultado sobre el tema. “Es un tema muy delicado, prefiero no opinar de esos temas. Ni de ella, ni míos tampoco”, aclaró. “Somos grandes. Sabemos cómo cuidar de nuestras hijas y hacemos todo lo posible para eso. Yo puedo hablar por mí, pero no me interesa entrar en esos detalles tampoco”, agregó el futbolista visiblemente incómodo.