Fabián Mazzei reveló cómo se encuentra Araceli González tras contraer coronavirus

Positivo para mi. Negativo para Fabi", así Araceli González daba a conocer la noticia de que tiene Coronavirus. La empresaria, comenzó a sentirse mal, con muchos de los síntomas asociados al virus y lo compartió con sus seguidores: "Hace 2 días que estoy con un montón de síntomas; dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Mi tío está internado con Covid, mi prima y mi tía también están con Covid", decía en sus redes.

Ahora, Fabián Mazzei habló de cómo sigue la salud de Araceli en medio de este difícil momento.

“Ella está sin fiebre hace dos días pero dolorida en todo el cuerpo. Y cuando intenta caminar un poco se cansa. Le pone garra pero es una enfermedad que te angustia. Porque hasta que no pase no sabes lo que te va a suceder“, le dijo el actor al periodista Juan Etchegoyen en el ciclo de Mire Live.

“A veces tiene un dolor de cabeza muy fuerte“, agregó Mazzei sobre los síntomas de su pareja.

La confesión sexual de Araceli González en medio de la cuarentena con Fabián Mazzei

Si bien son muchas las parejas que se separaron por la cuarentena (aunque varias están volviendo, como Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés o Laurita Fernández y Nicolás Cabré), no es el caso de "Ara" y "Fabi" quienes disfrutan de su compañía en su casa en un country de zona norte.

Marley le preguntó a la actriz cómo llevaba la cuarentena: "No salgo hace siete meses", dijo ella y disparó: "Estamos con Mazzei como locos, ¡teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien". Como no podía ser de otra manera Marley estalló de risa y ella también. Se ve que para algunas parejas la cuarentena une más que separar.