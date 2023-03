Fede Bal cuestionó el accionar de Sofía Aldrey que terminó en su escandalosa ruptura: "Revisar es un montón"

La polémica ruptura entre Fede Bal y Sofía Aldrey sigue dando qué hablar. Ahora, fue el actor quien apuntó contra su ex y cuestionó su accionar al filtrar sus chats con otras mujeres.

En una charla con Intrusos, el hijo de Carmen Baribieri habló del tema y despertó polémica. "Ella entró en la compu. Calculo que necesitaba ver o confirmar algo que sospechaba. No tengo idea por qué revisó mis redes", comenzó.

Luego, criticó a su ex: "Esas cosas no las hice con ninguna pareja, y no lo voy a hacer. Me parece que revisar es un montón", dijo enojado, aunque luego asumió sus culpas: "También las infidelidades son un montón".

La queja de Fede Bal por la filtración de los chats

En la misma nota, Fede Bal continuó con su descargo, especialmente centrado en cómo lo afectó esto.

"Es criticable que ella haya filtrado esto. Me trajo unos dolores de cabeza terribles, como salir del teatro y tener que dar explicaciones de los mensajes que mandé", dijo el protagonista de Kinky boots.

Además, remarcó: "Muchos eran mentira, porque empezaron a falsear un montón de chats, como el de Flor (de la Ve) o el de Lu (Lourdes Fernández)", continuó sobre el tema y agregó: "Se hizo una bola, todo escaló tan rápido que era de lo único que se hablaba durante una semana o dos. Me llegaban memes y en un punto dije 'si se ríen que sea comedia para la gente que ve los programas de chimentos y las redes sociales'".

