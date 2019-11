El topples de la ex de Fede Bal que incendió las redes

Bianca Iovenitti (23) publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram y su desnudo volvió locos a los fanáticos y seguidores. Desde que finalizó su relación con Federico Bal (30), la bailarina no dudó en mostrar su lado más caliente en las redes sociales y, esta vez, al aire libre y con un toples "cuidado", expuso su lado más sensual.

"Levante las manos quien es fan del sol, calor, verano !!!!!! ?? Y que sea para toda la vida bebés! Pd: los vecinos no me vieron , lo juro.... oh siiiiiiiiiii jajaj", escribió la joven en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.

El amor entre la vedette y el actor parece no tener una vuelta, ya que el hijo de Carmen Barbieri (64) fue visto muy acaramelado con otra mujer en su paso por Punta del Este y, fue la misma Bianca quien confirmó que venían hablando previo a los últimos trascendidos.

"Él me volvió a escribir y volvimos a hablar. Nos volvimos a ver. Hasta ayer a la noche estuvimos hablando y estuvo diciendo que quería volver conmigo. Yo no sabía nada de esta chica”, manifestó en Incorrectas.