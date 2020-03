Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo y habló de la enfermedad de Fede Bal

Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, después de que sus seguidores la acusaran de "burlarse" de la enfermedad de Fede Bal.

La actriz hizo un video en su Insta Stories en el que se refirió a esta fuerte acusación. La furia de los "haters" se desató cuando la mamá de Barbie Vélez dio like a una publicación de una follower que decía "karma". Además, fue otro video en el que dio consejos sobre la "incontinencia urinaria" la que desató la bronca de los usuarios.

Lo cierto es que la mediática disparó contra los seguidores y habló del mal momento de su ex yerno. "No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida y asombrada. Al recomendar el centro de incontinencia urinaria, muchos me dijeron que no me podía burlar de la enfermedad de Fede Bal. No sé si son hijos de puta enfermos o estamos todos muy locos. Porque los que ven una foto mía con mi hijo y piensa que me burlo de un cáncer... es de no creer", aseguró haciendo también referencia a otro post en el que subió con "Titi" su hijo menor.