Fede Bal volvió al país, luego de estar 12 días internado en un sanatorio en Brasil, debido al terrible accidente que sufrió el pasado 21 de abril en la isla Paraty y que por poco le cuesta la vida.

A su regresó, el actor estuvo acompañado de su mamá, la actriz Carmen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, a quien se supo, le había propuesto matrimonio en el hospital, una vez salió de la operación de su brazo.

Fede Bal afirmó que casarse no está en sus prioridades.

El móvil de LAM esperó a Fede Bal en el aeropuerto y le consultó, entre otras cosas, por la propuesta de matrimonio. Su respuesta dejó entrever que, por ahora, el matrimonio va a esperar un poco más.

“¿Le pediste casamiento?” - “Sí, fue en un estado post primera operación; es decir, salí con la anestesia y la morfina un poco arriba, ella me abrazó, la vi emocionada y me provocó la necesidad de pedirlo”, comentó el actor, pero agregó: “Luego me dijo que lo habláramos bien, cuando yo esté mejor”.

Fede aseveró que esa postura de Sofía, habla muy bien de ella. El presentador de Resto del Mundo, no recuerda muy bien cómo fue la propuesta. “Yo sé que a ella le gusta y tiene muchas ganas, yo no tanto, no está en mis prioridades”.

Bal reconoce el amor que Sofía siente por él y afirma que el amor es recíproco. “Cuando estás con alguien que amás y es necesario o ella lo quiere (casarse) , está buenísimo. Hacerlo por ella y por mí, que en algún momento va a ser necesario”.

Sofía Aldrey contó cómo es la mamá de Fede Bal como suegra

En la entrevista, antes de Fede Bal hablara, Sofía Aldrey y Carmen Barbieri hablaron del actor y de la relación que ambas tienen. Para sorpresa de muchos, Barbieri dijo que Sofía es también una leona.

“Ella dice que soy casi perfecta”, comentó Sofía, mientras Carmen le daba un fuerte abrazo. El “casi”, explicó Carmen, se debe a que es humana. El halago se lo devolvió con mucha altura. “Ella es perfecta, es la mejor mamá y también suegra”.

Carmen Barbieri agregó al ser una mujer que ama tanto a su familia, dio a entender que por el tiempo que lleva Sofía con Fede, el cariño que siente por ella la hace parte de su familia también. “Ahora la conozco bien a ella y la amo”, comentó la presentadora sobre la novia de su hijo Fede Bal.