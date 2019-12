Fede Bal a corazón abierto: "Santiago fue el mejor papá que pude haber tenido"

A poco menos de 10 días de que Santiago Bal partiera hacia la eternidad a sus 83 años, y a poco más de un mes de estrenar la película que Federico Bal (30) filmó con él, "Rumbo al Mar", el actor que supo llegar a las semifinales de "Super Bailando" visitó el piso de "Intrusos en el Espectáculo" y entre lágrimas recordó a su padre.

"Fueron días muy intensos donde a mi vieja le cuesta hoy en día, es una de las que más está sufriendo esta partida anunciada. Me sentí como ser el vocero de la familia para con la prensa porque mi papá fue importante. Crecí en una casa donde faltó mucho el trabajo y por eso ese día trabajé, mis amigos me acompañaron. Me criticaron como si le hubiera mal a alguien", aseguró y finalmente dijo con lágrimas en sus ojos: "Papá me dio los mejores treinta años de mi vida. Es el mejor padre que pude haber tenido. ", reflexionó Fede emocionado.

La película entre padre e hijo se podrá ver a partir del 30 de enero de 2020: "Estoy muy emocionado. Mi primera película y su última película. 'Rumbo al mar' ya tiene fecha de estreno. El 30/1/20 van a poder disfrutar de esta historia llena de emoción en donde padre e hijo hacen un viaje que cambiara para siempre su relación", escribió en su cuenta de Instagram.