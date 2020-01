Fede Bal y Laurita Fernández se cruzaron: detalles del encuentro

Fede Bal y Laurita Fernández están en Mar del Plata y ambos integran la cartelera de la temporada. La ex pareja se cruzó en el lanzamiento de la cartelera teatral, evento al que no asistió Nicolás Cabré.

En diálogo con LAM, el hijo de Carmen Barbieri reveló cómo fue este encuentro y si el ex de la China Suárez no asistió para no cruzarse con él. “No sé, yo voy a todos los eventos que tengo que ir. Voy con mi elenco hermoso. A Lau me la crucé acá en el Torreón, en el estreno de la temporada. Nicolás no vino. Pero yo no sé bien cuál es el tema, no creo que tengan un tema especial conmigo. ¡Pasó tanto tiempo!”, disparó Bal.

Luego, aseguró que con Cabré compartieron trabajo. “Pero claro. Y con Nicolás yo trabajé hace muchos años en una película, en la que era productor. Eran mis primeros pasos en cine, era un pibito y él protagonizaba la película mientras que yo estaba en producción. Está todo bien. Si me los cruzo comiendo o algo, me acercaría a saludarlos porque Laura fue una mujer muy importante en mi vida y está todo más que arreglado y tranquilo”, dijo.