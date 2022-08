Fede Cyrulnik confirmó que fue papá por primera vez con una tierna foto.

El actor y comediante compartió un emotivo mensaje para India que conmovió las redes. El hermano de Jimena Cyrulnik representó el diálogo con la pequeña, que nació el mismo día de su cumpleaños.

" Hola papi, hola hija. Feliz cumple, gracias mi amor -¿qué es todo esto? No sé, la vida. Hoy cumplo 40 y ni sé tanto, pero lo que pueda responderte o ayudarte lo haré. Y lo demás… vamos a descubrirlo juntos", escribió.

Fede Cyrulnik fue papá y compartió la primera foto de su hija

Tiempo atrás, Fede Cyrulnik habló en exclusiva con CARAS DIGITAL sobre la espera de su pequeña, a la que eligieron llamar India, junto a su pareja Daniela.

"Lo eligió Dani. Al principio no me gustaba mucho y después me empezó a gustar cada vez más. De repente le empezamos a nombrar así medio en chiste y cuando nos quisimos dar cuenta ya no había vuelta atrás. El nombre estaba elegido solo", reveló en exclusiva.

Fede Cyrulnik fue papá

"Me siento como en mi mejor momento personal y laboral, entonces me reconozco con buenas herramientas para encarar esto que seguramente es intenso y complejo. Tenemos todo para hacerlo: amigos, familiares", agregó.

