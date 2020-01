Fede, Mariano y Julieta Bal recordaron a Santiago Bal en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram

Hace unos días un amigo me paso este vídeo. Estábamos filmando “Rumbo al mar” y entre escena y escena repasábamos la letra. Hoy que ya no estas no puedo creer lo real que siento tus palabras. Dentro de poco tiempo vamos a poder compartir con ustedes esta hermosa película. Hoy, 7 de enero, en el día de tu cumple, me pareció un buen momento compartirlo. Porque así me acuerdo de vos, siempre en acción. Amando tu profesión. Siendo muy feliz. Te celebro viejo, donde sea que estes. Feliz cumple pa.