Flavio Mendoza confirmó su separación de Martín Menard

Flavio Mendoza confirmó la ruptura con Martín Menard, a meses de hacerlo oficial. El coreógrafo dio detalles de la distancia y aseguró que fue en los mejores términos.

"Estoy soltero. Estoy súper bien con Martín, es una persona maravillosa. Nos seguimos hablando por teléfono, es un tipo divino y agradezco a Dios que haya aparecido en mi vida, pero nuestra relación por ahora se terminó", dijo en Intrusos.

Luego, el bailarín profundizó en los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. "No tuvo que ver con la pasión, estamos en dos momentos muy diferentes. Él está pasando por un momento muy especial, viene un hijo en camino y tiene una nena de cuatro años. Yo no estoy cerrado a nada, somos los dos inteligentes y creo que lo mejor es estar así. Él tiene que recibir a su hijo de la mejor manera. No sé que pasará el día de mañana, pero creo que él va a seguir en mi vida, no terminamos para nada mal", explicó.

Martín participó de la campaña del perfume y la vestimenta lanzados por Flavio el año pasado pero también se postuló como candidato para el Bailando 2020 con un divertido video que compartió en sus redes sociales.