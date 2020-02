Flavio Mendoza relató cómo es el vínculo que tiene su pareja con su hijo, Dionisio

En plenitud. Así se siente hoy Flavio Mendoza (44), otra vez instalado en Villa Carlos Paz donde se presenta con la obra “Un Estreno o un Velorio” y disfruta las horas junto a su hijo Dionisio (1). También de la compañía de Martín Menard (25), el hombre que hoy lo hace feliz. “Es una de las mejores temporadas para mí, por el hecho detenerlo a Dioni conmigo, hoy con sus casi dos años. El año pasado era muy bebé y ahora corre por todos lados. Pasamos muy bien el día a día y disfrutamos hasta la hora de la función. Y nos está yendo muy bien, a pesar de ser un año muy difícil. No nos podemos quejar y ojalá les vaya muy bien al resto de los compañeros de la villa”, afirma Flavio.

“A Dionisio le encanta el agua y las clases de matronatación le hicieron muy bien, asi que cada vez que podemos nos metemos en la pileta. Es el nene más amoroso del mundo, va con todos sin problemas, se adapta, llega al teatro y te agarra la mano. Ama a los nenes. Tenemos unos mellizos acá en frente de la casa casi de la edad de él y se la pasan jugando. Lo veo feliz y eso me encanta. Para eso lo traje a este mundo”, confiesa el bailarín y coreógrafo, quien hoy comparte muchos de esos momentos junto a el modelo cordobés que conoció luego de elegirlo para una publicidad de su línea de indumentaria. “My Dio”.

“En esta relación dije ’no voy a ponerle título a nada’. Creo que cuando uno encasilla y rotula las cosas, se rompen. También trabajo en un medio en el que las personas te tiran muchas pálidas. Puedo decir que somos muy amigos y que él es una persona que tiene valores muy buenos. Cada vez que estamos juntos la pasamos muy bien. Ama a mi hijo y eso es algo que yo priorizo, porque hoy todo es en función de Dionisio. Y Martín, que tiene una hija, es amoroso, y con Dionisio tienen un vínculo hermoso, todo el tiempo lo hace jugar o le hace morisquetas, y el nene se súper engancha”, detalla Flavio. La intimidad familiar se completa con Cris y Aaron, los perros del coreógrafo.

Pese a no querer rótulos para la relación que hoy le aporta tanta paz como dicha, asegura:“Cada vez que Martín viene a Carlos Paz está todo el tiempo haciendo algo para que Dionisio disfrute. Lo lleva a andar en bicicleta, a hacer deporte, asi es siempre. Él tiene su trabajo, no viene todo el tiempo, pero cuando lo hace, me ayuda mucho con Dionisio. Tal vez estoy cansado y quiero dormir una siesta y él se lo lleva a pasear en bici o a pasear a los perros. Eso me encanta: que quiera y cuide tanto a mi hijo me da mucho placer. Es bueno conocer a una persona así. Éstos últimos años he encontrado gente que ha querido aprovecharse de mí”. Y, mirando hacia el futuro, concluye: “Creo que más allá de lo que puede pasar él va a ser un hombre que va a estar al lado mío para el resto de mi vida”.