Floppy Tesouro aclaró su vínculo con Matías Nozzi, tras el casamiento de Pampita

Tremenda sorpresa se llevó Floppy Tesouro (34) los días siguientes al casamiento de Pampita cuando varios portales y el periodista Tomás Dente aseguró que la vio "chapando" con un joven amigo de Roberto García Moritán, llamado Tomás Nozzi. Según el periodista: "El muchacho en cuestión es ingeniero en producción agropecuaria y es asesor de la Secretaría general de la provincia de Buenos Aires. Tiene 28 años y en un momento estaba bailando y se le rompió el pantalón. Salió a la parte de afuera del salón y estaba Floppy. Se pusieron a charlar hasta que terminaron chapando. Intercambiaron teléfonos y quedaron en verse. Ella no tenía intención de conocer a nadie pero bueno...”, aseguró.

Ante los rumores que fueron creciendo hoy por la mañana CARAS se comunicó con la "Incorrecta" y ella cómo siempre atendió a este portal para aclarar los tantos: "Hola chicos, me explota el teléfono, no entiendo de dónde sacaron esta barbaridad. ¿De verdad pueden pensar que recién separada voy a estar a los besos y más en el casamiento de Pampita? Es una cosa increíble. De ninguna manera estuve a los besos con alguien. Es descabellado. No estoy ni estuve con nadie. Ni chapando, ni haciendo nada", comenzó su descargo.

"Yo estaba bailando con una amigo y vino este chico que se presentó como Matías, de hecho el apellido me lo están contando ustedes porque yo no tengo idea. Una vez que se nos acercó nos mostró que tenía el pantalón todo desgarrado, roto y se quedó bailando con nosotras. Yo soy re buena onda, me llevó bien con todo el mundo así que no había razón para decirle que no se quede bailando. Ahora de ahí a decir que estuvimos chapando es un delirio", sentenció.