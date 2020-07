Floppy Tesouro relató el obsceno acoso que sufrió por parte de un fan

En "El Show del Problema", conducido por Nicolás Magaldi hicieron un móvil con la bellísima Floppy Tesouro y el conductor le comentó a la bailarina y ex "Incorrectas" que Nati Jota había denunciado públicamente que un hombre la acosaba virtualmente. Entonces abrió el tema para debatir y la esposa de Rodrigo Fernández Prieto y mamá de Moorea no sólo se solidarizó con Nati sino que relató una espantosa experiencia personal que vivió años atrás cuando formaba parte de "Bailando por un Sueño".

Contó que primero comenzó a recibir regalos en su camarín, pero que luego la comenzaron a seguir en auto y finalmente recibió un "asqueroso" regalo y a partir de ese hecho denunció lo que le estaba ocurriendo: "En una época que yo estaba en el Bailando, Marcelo tuvo que hacer público que me estaba persiguiendo una persona que me enviaba regalos obscenos. Al principio me mandaba obsequios a la producción, yo recibía la florcita, el perfume, y decoraba el camarín. Pero un día me llegó una vela con forma de pene y ese fue mi stop además de otra cosa que sucedió inmediatamente después...", comenzó relatando y dio más detalles.

“Un día, luego de recibir un regalo, cuando me fui y comencé a manejar a mi casa, recibí un mensaje que decía 'qué bueno que vas por Libertador, camino corto", cerró a lo que Magaldi concluyó: "Quiero que tomemos el tema en serio. Yo estoy buscando que en el programa se hable más de esto para que no les pase más. Obviamente algunas cosas causan gracia, pero quiero que no les pase más, porque me parece a mí que es algo con lo que conviven como algo normal, 'siempre hay algún depravado que me escribe'. Pero no está bueno".