Flor Peña confirmó cómo es su relación con Nicole Neumann

Nicole Neumann fue el reemplazo elegido para Pampita mientras disfrutaba de su luna de miel y su arribo al Bailando trajo algunas polémicas. Además de su fuerte cruce con Ángel de Brito, la rubia parece que tampoco tiene mucha onda con Flor Peña, a quien se la vinculó con Matías Tasín.

Consultada por su vínculo con la jurado suplente, la actriz fue clara y contundente. "No nos conocemos muchos mucho. Hay algo que es real. Nosotros venimos de un año de compartir todos y Nicole por ahí está afuera de un montón de internas. A ella no la conozco mucho, vino una sola vez y no hablé, la verdad", dijo Peña en Hay que ver.

Luego, se refirió a las diferencias políticas que la separan de la modelo. "También tenemos maneras diferentes de pensar la vida. Yo respeto todo, pero hay algunas cosas con las que me cuesta lidiar porque creo que hay cosas que debería ser unánimes. La ley de la despenalización del aborto es algo de eso. Entiendo que Nicole no quiera hacerlo (ya que ella no está a favor), y la respeto por eso. Pero no puedo entender cómo alguien puede meterse en la vida de otras mujeres que mueren por abortar", disparó.

Nicole, por su parte, también se refirió a esta relación y fue contundente. "Quizás, yo soy más abierta y acepto que la gente tenga diferentes opiniones sobre las cosas y puedo convivir igual. Flor me encanta, es una gran actriz y muy graciosa. Conmigo fue muy amable", dijo.