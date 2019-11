¡Adiós al misterio! Flor Peña contó que charló con Erica Rivas y estará en Casados con Hijos

A trece años de su última emisión por la pantalla de Telefe, fue confirmado que "Casados con Hijos" volverá pero esta vez en una versión teatral. Si bien van a realizar un casting para reemplazar a la perrita que interpretaba a "Fatiga" aún faltaba la confirmación de Erica Rivas (44) para que todo cierre. Aunque algunos se preocuparon porque aún la actriz no firmó contrato, Flor Peña contó en "Intrusos en el Espectáculo" que sin dudas ella será parte. ¡Un alivio para los fanáticos!

La obra se estrenará a mitad de de 2020 y ya confirmaron todos: Guillermo Francella, Florencia, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. La incógnita era justamente Rivas, María Elena Fuseneco, en la ficción, pero Peña se encargó de aclarar todo tras conversar con ella: “Erica va a estar! va a estar. Yo me junté con ella, nos tomamos un café. Hay algo lógico de que cambiaron los tiempos y hay dudas sobre cómo lo vamos a encarar. Pero está todo hablado y todos estamos de acuerdo en que hay cosas de las que no nos podemos reír y otras que sí, porque es Casados con hijos y es una crítica. No hay problema ahí”, dijo y continuó.

"Dos años tardamos en esto y finalmente lo logramos. Fue por nuestros tiempos laborales. Yo tenía Cabaret, Guille y Erica una película, Luisana estaba en Canadá. Pero cuando hagamos la obra se queda los tres meses que estemos: junio, julio y agosto. Van a ser tres meses muy intensos, en los que planeamos hacer 100 funciones. Estoy muy feliz, muy contenta”, cerró.