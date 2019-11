Flor Vigna habló de su relación con Nico Ochiatto: "Necesito estar bien con él"

Flor Vigna y Mati Napp se separaron de forma inesperada y con muchas especulaciones. También se presentaron los rumores acerca de un nuevo acercamiento de la bailarina y Nico Occhiato .

Vigna ofreció una entrevista a Siempre Show y allí habló de su nueva relación con Occhiato: “Tenemos buena relación con Nico y a mí me hace bien poder tenerla. Tenemos una buena relación, que no es una gran relación. Cada vez que lo veo, lo saludo, no me voy a tomar un café con él… Compartí, muchísimas cosas con él, cinco años, incluso compartí más cosas con él que con amigas y era reocontra feo tener una mala relación”

Por eso, Flor y Nico decidieron recomponer su relación desde el respeto y el amor que se tienen : “Hablamos de eso con Nico… Yo necesito estar bien con él y Mati (Napp) entendió eso, de hecho, él también está bien con su ex. Todo armonioso”, aclaró Flor aunque descartó que su vínculo con Occhiato haya sido el desencadenante de su ruptura con Napp: “No tiene nada que ver con nuestra separación, quiero aclarar eso”, concluyó.