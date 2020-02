FOTOS | Los looks de Fabiola Yañéz para recorrer la Costa Argentina

View this post on Instagram

Esta mañana acompañé a los chicos y las chicas que vinieron a conocer el mar 🌊 desde Salta y San Juan al @aquariummdp en la Ciudad de Mar del Plata. . ¡Allí disfrutamos de las distintas actividades del lugar! La recreación es parte fundamental en la vida de los niños y participar con ellos de este momento fue muy gratificante. Es un sueño realizado💕💕💕 . Estoy segura que estos días inolvidables serán además un gran aprendizaje en la vida de todos los que tuvieron acceso a esta experiencia. ¡Gracias a todos los que ayudaron!