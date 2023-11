Franco Yan, el hijo mayor de Romina Yan, habló como nunca antes sobre su vida y recordó momentos importantes junto a su mamá y también algunos periodos oscuros de su vida.

El joven, que siguió el legado de su mamá, habló en un especial de Telefe llamado "Herederos". "Crecí en este ambiente y es muy difícil que a uno no lo invada esas ganas de ser artista. Tenía 8 años cuando lo decidí...", contó.

"Me recibí de actor en la Royal Central School of Speech and Drama, estuve 4 años afuera, pero ya tengo mi título de bachiller. Lo hice por mí, para saber que lo tenía por mí", reveló sobre su trayectoria artística. "Ella ya sabía que tenía la veta artística, ella influyó en todo esto, pero quiso que tuviéramos una infancia normal, con mucha humildad y valores, ella era así", agregó sobre la influencia de su mamá.

La experiencia con el bullying de Franco Yan, el hijo de Romina Yan

En el marco de la entrevista, el joven recordó su infancia y reveló que no fue sencilla. "Yo no la pasé bien en el colegio, me llevé grandes amigos, pero también recuerdos que no fueron lindos, como el bullying", contó.

"Me refugiaba en lo mío y en mi mamá, ella lo sabía, pero en esos momentos no se hablaba del tema. No era ligado a mi familia, sino a mí, porque decía lo que pensaba y creaba mundos de fantasía y a los chicos no les gustaba", continuó explicando Franco Yan.

"Sufrí bullying físico, pero cuando murió de mi mamá paró, siempre perdoné, pero no lo olvido", cerró sobre el tema.

