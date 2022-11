GH 2022: La Tora podría ser sancionada nuevamente

Luego de la elimicación de Juan Reverdito de la casa de Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago y Lucila “La Tora” Villar tuvieron una fuerte discusión que incluyeron insultos por parte de La Tora.

Todo comenzó cuando Alfa reiteró que no tuvo la intención de molestar a Coti cuando este protagonizó un mal momento con ella, fue entonces cuando La Tora, lo confrontó de mala manera y la discusión tuvo fuertes insultos.

Pero, no termina allí, La Tora se paró en la puerta del confesionario donde aparentemente ingresó para hacer una espontanea contra Alfa, ante la imposibilidad de evitar la salida de Juan de la casa.

La Tora podría ser sancionada

Analía Franchín, contó en A la Barbarossa, donde analizaron la mala actitud de la participante al quitarse el microfono la semmana pasada para complotar contra sus otros compañeros que estaban en placa.

“La Tora entró al confesionario por odio, porque no lo pudo salvar a Juan, porque no se lo banca más a Alfa ahí adentro”, dijo Lío Pecoraro. “Ojo con el insulto de ‘La Tora’, no es el primero. Ojo ‘Torita’ que no te agarren con otra sanción”, advirtió Analía Franchín.

Además agregó: “El reglamento es muy claro con respecto a esto: los participantes deben tratarse con respeto. Ya van dos insultos, así que ojo, que no te agarren esta semana con otra sanción”,