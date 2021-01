Gianinna Maradona compartió un video inédito con Dalma y Diego Maradona

Los recuerdos no paran de llegar y en medio del doloroso momento que atraviesa por la muerte de Diego Maradona, Gianinna Maradona compartió un emotivo video donde se la ve a ella y su hermana Dalma junto a su padre paseando en un carrito por un jardín.



"GRACIAS x hacerme llegar este vídeo!!! Lo necesitaba!!! NOS AMO. Su voz única. Dal concentrada llevándonos since ever mientras nosotros...", escribió la mamá de Benjamín Agüero agradeciendo la llegada de este material.

"Esto se lo agradezco a Dios, a mi bruja (como le decía a Claudia), a mis dos hijas y al aliento de todos los argentinos", se le escucha decir a Maradona en el video que emocionó a todos.

Los motivos por los que Gianinna cerraba su cuenta de Instagram

Semanas atrás y en medio de toda la repercusión que la rodeaba, Gianinna tomó una contundente decisión sobre sus redes sociales: "Cerré IG porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", escribió la heredera de el astro futbolístico. Acción que hace unos días decidió revocar, volviendo con hermosos recuerdos.

Pese a este "descanso", Gianinna mantuvo su cuenta de Twitter activa, en donde siguió de cerca los posteos que su hermana Dalma estuvo haciendo.