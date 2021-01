El desgarrador posteo de Gianinna Maradona para su padre, Diego Maradona

Luego de mantener su Instagram cerrado por un días desde el año pasado, Gianinna Maradona, la hija menor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe la abrió otra vez y le dedicó un desgarrador posteo a su padre, quien falleció el 25 de noviembre del año pasado.

Mientras continúan las polémicas entre todos los herederos, la fortuna de Diego y la investigación sobre sus bienes y las causas de su muerte, "Giani" decidió no meterse en el medio del huracán pero sí optó por recordar a su padre con una foto de su padre en medio del mar, nadando con la camiseta de Boca.

En el epígrafe de la foto le dejó un doloroso pedido: “Bajá un ratito, solo un abrazo. Prometo que dejo que te vuelvas, pero necesito un abrazo tuyo y tu ‘negra papá está acá’. Te extraño cada vez que decido respirar para seguir viviendo”, escribió y recibió casi dos mil comentarios llenos de amor para ella.

La semana pasada había hecho un fuerte descargo luego de que la señalaran por interrumpir el velorio popular para de su padre: “Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas, y lamentablemente él no podía seguir ahí. En esas condiciones no. No se lo merecía. Yo, que no me iba a mover de su lado, y la seguridad me pedía que por mi seguridad me vaya adentro. No, así no. Me voy, pero con mi papá. Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar. Empatía y respeto”, había escrito en un texto que hizo público.

Los motivos por los que Gianinna cerraba su cuenta de Instagram

"Cerré IG porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", escribió la heredera de el astro futbolístico más grande de todos los tiempos. ¿Volverá? Eso es imposible saberlo.

La cuenta Chusmeteando1 fue la primera en darse cuenta al buscarla para reflejar algunos de sus posteos o ver en que andaba la mamá de Benjamín Agüero y se encontró con que el perfil no existía más. Igualmente "Giani" no se borró y mediante su cuenta de Twitter otra de las redes que suele usar explicó sus motivos y fundamentos para desaparecer por un tiempo o indefinidamente de Instagram.