Gimena Accardi reveló que tomó leche del pecho de una amiga: "Me cortó el café"

Gimena Accardi está brillando en su rol como panelista en OLGA, el canal de streaming de Migue Granados que estrenó este año y ganó miles de vistas, especialmente con la entrevista que realizaron a Leo Messi.

La actriz comenzó su paso en "Soñé que volaba", el programa de Migue, como reemplazo de Sofi Morandi, y se ganó un lugar especial en los corazones de los fans, especialmente por su sinceridad desmedida.

En esta oportunidad, los dichos de Gimena se viralizaron luego de que hablara sobre la leche materna.

Gimena Accardi reveló las 3 técnicas con las que toma leche de las tetas de sus amigas

"¿Nunca probaste la leche de materna? Probala, es deliciosa", comenzó diciendo Accardi a lo que Migue Granados respondió: "Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo".

Luego, Gimena comenzó a revelar detalles de la intimidad con sus amigas y que ha probado la leche materna de diferentes formas. "Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", dijo la actriz.

Si bien los dichos de Gimena causaron revuelo, la realidad es que muchas famosas han confesado probar leche materna de allegadas. Estrellas internacionales han probado leche materna como uso medicinal. De hecho, Kim Kardashian reveló hace tiempo que tomó la leche de una de sus hermanas para tratar su psoriasis.

En el plano local, Juana Repetto confesó que su esposo, Sebastián Graviotto consumió su leche materna. “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, contó tiempo atrás.

