Zaira Nara y Paula Chaves son las celebridades que finalizaron su amistad de manera escandalosa a principios del 2023 luego de muchos años de amistad. Las cuestiones románticas y la exposición mediática lleva a que se alimenten los conflictos mientras los fanáticos quedan expectantes.

El quiebre de Zaira Nara y Paula Chaves por Facundo Pieres

A comienzos de este año la hermana de Wanda Nara fue captada en cámara junto a un reconocido polista en las playas de Punta del Este, Uruguay. Se trata de Facundo Pieres, quien mantuvo una relación con la mejor amiga de la morocha, Paula Chaves, algunos años atrás.

La noticia corrió con velocidad y los fanáticos se preguntaban por la reacción de la actriz al ver las fotos. La modelo estuvo muy sumergida en disfrutar el verano junto a él mientras los medios de comunicación querían averiguar si había hablado con su amiga. Ante la falta de declaraciones, el distanciamiento en la amistad fue evidente.

Paula se sintió muy dolida por lo que estaba haciendo su amiga y parece que la relación ya arrastraba problemas anteriores. En medio del escándalo, Zaira aseguró que iría a visitar a la familia, ya que es la madrina de Filipa Alfonso, a Villa Carlos Paz, donde la actriz se encontraba con Peter Alfonso haciendo obras de teatro, pero eso nunca pasó.

Durante una entrevista con LAM, Chaves habló de lo sucedido y expresó que "Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir... No sabría decírtelo. Soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir que está todo bien y no pasa nada y sonreír".

La infidelidad de Giannina Maradona a Jimena Barón

La historia de Giannina y la cantante es una de las más escandalosos de los últimos años y reflotó a partir del nuevo tour de Jimena por Argentina en donde relata cómo se sintió tras haber sido engañada por su mejor amiga. Todo comenzó cuando la actriz estaba saliendo con Daniel Osvaldo, exfutbolista y padre de Momo Osvaldo.

La relación de Barón y el ex Boca Juniors estaba intervenida entre muchas discusiones y violencia psicológica. La artista había dejado en pausa su carrera para acompañarlo en la suya como jugador de fútbol en Europa y, una vez que regresaron a Argentina, decidió retomarla. Pero esto no le gustó al padre de su hijo y de un momento a otro desapareció de la casa llevándose sus cosas.

Fue la hija de Diego Maradona quien ayudó a Jimena en el proceso de separación y de encontrar un nuevo hogar, pero jamás se había imaginado Barón que Giannina tenía otras intenciones con su expareja y mientras la ayudaba a ella, también buscaba la atención de Daniel.

La respuesta de Giannina Maradona a Jimena Barón

Al igual que en el noviazgo con la actriz, la relación de la hija del 10 también estuvo afectada por idas y vueltas que hasta el día de hoy intentan solucionar. Pero Jimeno aún no perdona lo sucedido y una de las canciones principales en su tour es "La Araña" dedicada a Maradona.

"Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas", es la letra de la mamá de Momo.

"Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví", fue la respuesta de Giannina a la canción de su examiga.

El fin de Gimena Accardi y la China Suárez

Las actrices comenzaron su amistad a partir de las filmaciones que hacían Casi Ángeles. Como muchas celebridades, fue Cris Morena quien dio pie al inicio de una amistad que se reforzó con los años hasta el 2016. En ese momento, Gimena y Nico Vázquez, su esposo, atravesaron el fallecimiento repentino de Santiago Vázquez.

La noticia cayó como una bomba para la familia y el mundo del espectáculo estaba conmocionado. Pero quien estuvo ausente para acompañarlos fue Suárez. Esto generó un gran dolor en Accardi, ya que asegura que eran muy cernas y siempre la acompañaron en todo momento.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, expresó Gimena en una entrevista.

Tiempo más tarde se conoció que la China no había sabido cómo reaccionar ante la triste noticia, pero eso no fue suficiente para reparar el daño. “Yo la quiero, le deseo lo mejor y no quiero que le den tanto", cerró Accardi en la entrevista con Ángel de Brito cuando le consultó si podían recuperar el vínculo.