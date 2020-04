VIDEO | La nieta de Graciela Borges se animó a imitarla y es viral en las redes

En tiempos de cuarentena la creatividad se pone en el pico más alto y así lo hizo María Jesús, la nieta de Graciela Borges, quien demostró todo su talento imitando a la perfección a su abuela.

A través de sus redes sociales, la gran actriz argentina compartió los clips en donde podemos ver a su nieta lookeada con peluca negra de rulos, collares y lentes de sol como los que lleva Graciela.

De acuerdo a Borges los videos fueron idea de la niña, quien tiene 9 años y estudia teatro desde hace un tiempo. "Ella inventó todo. Le dijo a su papa que la filme, usa esa frase ‘fatal’ y se suena la nariz como yo: ′Estoy muy mal de la voz dice’. Jesús hace toda la película", relató Graciela al sitio Teleshow.

Graciela en recientes declaraciones habló sobre la distancia y lo que lamenta no ver a su hijo y a su pequeña nieta. “Hay días en que extraño y tengo ganas de ver a la chiquita, por eso pongo videos de ella en Instagram. Me dan ganas de abrazarla y de que me cuente cuentos de terror, como ella me cuenta, y y yo a ella, que son maravillosos... De que me pinte las uñas como me enseñó. Después de tantos años yo ya no me las pintaba, salvo alguna vez en películas de época, y Jesús me enseñó”, agregó la artista.