Julieta Poggio se ha convertido en una de las participantes de Gran Hermano que más simpatía causan en el afuera. Con sus divertidas frases como el "Fuera las malas vibras" o "Una lloradita y a seguir", la joven captó la atención de todos.

En esta oportunidad, volvió a ser noticia al ser víctima de un accidente fashion. Mientras se estaba depilando las cejas, tuvo un error y sacó unos vellos que no debía.

"Ay no, me saqué muchos pelos con el alicate", se quejó mientras le mostraba a sus compañeras el error que había cometido. Obviamente, ante tamaño momento, las otras hermanitas no pudieron parar de reír, ya que era mínimo el detalle que Juli estaba notando en el espejo.



Gran Hermano: la tremenda confesión hot de Julieta Poggio

La concursante del reality de Telefe estaba manteniendo una charla con Coti Romero y Daniela Celis en la casa y le puso mucho picante.

Todo comenzó cuando Julieta estaba hablando de romance y les dijo a sus compañeras que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada. “Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó la joven.

Y fue en ese momento en donde lanzó un exabrupto que dejó sorprendidas a las hermanitas. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, dijo sin pelos en la lengua.