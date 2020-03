FOTOS | Se filtró quién es la "chica misteriosa", la nueva novia de Grego Rossello

Grego Rossello confirmó que está en pareja y, como es obvio, compartió distintos videos con su nuevo amor. Pero hasta el momento, el influencer decidió no mostrar la cara de su chica porque no está interesada en tremenda exposición.

Sin embargo, la página Chusmeteando descubrió quién es la sensual morocha que lo acompaña en la cuarentena y se trata de Gianna Dallape (o al menos así figura en su cuenta de Instagram) una fotógrafa y modelo.

"La gente me bardea porque pienso que hago marketing al no mostrarte. Pero a la señorita no le gusta, no quiere mostrarse y la respeto", aclaró el influencer.