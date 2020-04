Guido Kaczka reveló un trauma con el que tuvo que lidiar de pequeño

Con todas las complicaciones que tiene la cuarentena para la vida cotidiana y para el trabajo de cada argentino, igualmente los programas de televisión se las ingenian para seguir brindando entretenimiento. Así lo hace Guido Kaczka al frente de "Bienvenidos a Bordo", el ciclo de El Trece.

En el programa de ayer, Flavia Palmiero fue una de las participantes para participar del “Verdadero o Falso” y mientras dialogaban entre pregunta y pregunta Guido recordó "La ola está de fiesta", el programa que llevó a Flavia a triunfar como animadora infantil. Hablaron de como era el ciclo y sobre las canciones. Entonces el conductor recordó el hit “Pipí Papá” que Flavia contó que la compuso Cris Morena junto al músico uruguayo Carlos Nilson. Y Guido hizo una tremenda revelación.

Tras cantar la canción Kaczka relató un drama que vivió durante su niñez: “Yo me hice pis hasta bastante grande, a veces te pasa. Tenía una edad considerable. En un momento me pusieron un plástico, pero era peor porque quedaba una pelopincho. Para no hacerme más, solito una vez pensé, ‘si voy a hacer pis a la noche, antes de ir a dormir, y no tomó más agua no me va a pasar más’. Mi mamá me lo decía, pero me tuve que dar cuenta solo”, contó.