La muerte de Gustavo Martínez provocó una fuerte conmoción. La ex pareja de Ricardo Fort decidió tirarse del piso 21 del edificio donde vivía.

La fatal noticia trascendió este miércoles así como también los escabrosos detalles de este desenlace. Pero en medio del dolor, la familia Fort intentó ser cautelosa a pesar de los diferentes declaraciones de Marta y Felipe Fort, los hijos adoptivos de Gustavo Martínez.

En medio de esta situación, se buscó la palabra de Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, quien eligió no hacer comentarios al respecto.

En diálogo con el periodista Diego Esteves, la ex participante de Bailando por un sueño evitó hacer declaraciones. "Elijo no hablar. No me voy a referir al tema", expresó la modelo.

Gustavo Martínez: qué dijo Rocío Marengo sobre la muerte del ex de Ricardo Fort

El mismo camino siguió Eduardo Fort, hermano de Ricardo, quien eligió no hablar a la prensa sobre lo sucedido pero sí lo hizo su ex esposa, Karina Antoniali, quien compartió una foto con Gustavo Martínez. "Así te quiero recordar", expresó en sus redes.

La ex de Eduardo Fort recordó a Gustavo Martínez en Instagram.

La decisión de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Después de las fuertes declaraciones, Felipe Fort tomó una determinación tras la pérdida de Gustavo Martínez. El hijo de Ricardo Fort decidió borrar todas las publicaciones que tenía en el Feed de su Instagram. Sólo dejó algunas de las destacadas. "No saben nada. Apago el celu", aclaró mediante Instagram.

El joven de 17 años fue uno de los primeros de la familia en hablar después de la pérdida de su tutor. "Las ÚNICAS personas que SIEMPRE estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos, y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", fueron las fuertes palabras que escribió Felipe.