Hernán Drago contó la millonaria suma que le ofrecieron por tener sexo con él

Si bien Hernán Drago recorrió el mundo como modelo, sin duda a nivel televisivo en la Argentina este es su gran año ya que sus constates apariciones en "Bienvenidos a Bordo" y su labor de panelista en "Pampita On Line", el ciclo de Pampita por Net Tv. hace que prácticamente todos los días se convierta en noticia o tendencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?.

Gabriel Olivieri contó una intimidad del modelo: “Me dijo una señora que después de un desfile se le acercó y le ofreció dinero a cambio de sexo. La señora me dijo todo lo que le quería hacer y todo. Igualmente,Hernán le dijo que no a la señora", dijo y "Pampa" acotó: “Yo viajé mucho con Hernán por el interior y doy fe de que es un hombre con todas las letras, muy fiel…".

Fue entonces cuando el protagonista de la historia contó los hechos y reveló la millonaria suma que le ofrecieron: “Soy muy tranquilo y separado también lo soy, ese es mi orgullo. Paso estas pruebas”, dijo y muy atenta la conductora preguntó: “¿Cuánto te llegaron a ofrecer por una noche de pasión con vos?”. “Fue en el exterior sí, fue en dólares, que es lo que mueve la aguja. Fueron 10 mil dólares”, respondió con una sonrisa picarona.

“Hoy está para pensarlo, ¿no? Por como está el cambio… Bah, no sé”, siguió Pampita con la chicana humorística. Entonces Hernán volvió a intervenir: “Hablá que te enterrás solita... Cuando me ofrecieron eso estaba en pareja, pero como contrapunto, de haber estado soltero esa chica no me tenía que ofrecer ni un dólar para pasar una noche con ella. Aparte, me la baja un poquito que me ofrezcan plata”.

Hombre cotizado.