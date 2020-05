Iliana Calabró habló de la relación de sus hijos con Fabián Rossi

Iliana Calabró vivió una tormentosa separación con Fabián Rossi en medio de un verdadero escándalo político. Pero ahora, años después de la polémica, la ex pareja mantiene una relación cordial por el cuidado de los hijos que tienen en común: Nicolás y Stéfano.

Según contó la actriz, los jóvenes mantienen una estrecha relación con el empresario. “Tienen buena relación con el padre. Uno vive con él, el más chiquito. Son de la mamá pero cuando se hacen grandes encuentran el compinche en el papá, siempre”, contó la artista en Radio Mitre.

Luego, se refirió a su relación con los jóvenes. “Así como las mujeres encuentran el compinche en la mamá. Yo no tengo hijas pero si tengo sobrina que es como más compañera. Cuando uno se viene más grande encuentra ese referente en el par. Sabés que te emociona. Con mi mamá soy re compinche pero igual chocás. Ayer hablaba con mi hijo, el que está en Brasil. Me tranquilizó. Lo llamé porque estaba con los patos volados. Me hizo re bien. Me puso en eje charlar con él. Escuchar su reflexión. Es la enseñanza. Cuando uno hace las cosas bien, aprendes”,