Iliana Calabró: "Mi pareja me dejó por teléfono"

Si bien la relación entre Iliana Calabró y el empresario italiano Antonello Gandolfo terminó hace un tiempo, a la actriz aún le dura la tristeza e invitada a la mesa de "La Noche de Mirtha", contó cómo se siente y cómo fue el final de su noviazgo, a pesar de que llevaban dos años de convivencia.

"“Llevábamos dos años de convivencia. Se extraña. Duele y tampoco me parece que había que terminar por teléfono. Cuando estuve allá ninguno se animó a ponerle fin o hablarlo. Yo no concibo la relación de esta manera. Una pareja tiene que tener una proyección conjunta y si él se proyecta en Italia. Nosotros no somos millonarios que podemos estar 15 días allá y venirme acá”, se excusó.

Finalmente agregó: "Él se fue a Italia los primeros días de julio y yo lo pasé a visitar. Hubo mucha distancia, quizás tiene que ver con lo que cada uno espera con cada relación".