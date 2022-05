Itziar Ituño: de estrella en “La casa de papel” a filmar su primer protagónico en la Argentina

Itziar Ituño viene pisando fuerte, tras una carrera impecable en su España natal, la actriz saltó a la fama mundial al encarnar a la inspectora Murillo o Lisboa en la popular serie de Netflix, “La casa de papel”. Con una agenda cargada de compromisos, la intérprete pisó por primera vez suelo argentino para ser la protagonista de “Pensamiento lateral”, el filme local dirigido por Mariano Hueter, junto a un elenco de lujo: César Bordón, Alberto Ammann y Mauricio Paniagua.



“Para mí ha sido una aventura, nunca había venido a la Argentina y poder hacerlo para trabajar y con el pedazo de elenco que me ha tocado, la manada que hemos hecho con todo el equipo”, le dijo Itziar a CARAS Digital quien estuvo con ella y el resto del elenco en el set de filmación donde se produjo un mano a mano imperdible.

Al momento de la entrevista, todo el quipo llevaba una semana trabajando codo a codo en el set en una cinta que relata la historia de Julia, una psicóloga española que es secuestrada por un grupo de maleantes. Ella desconoce los motivos de por qué la raptaron y se hará de toda su experiencia para poder librarse de sus captores. “A la vez que trama es una cosa muy trágica y oscura, luego el ambiente que hay en el equipo es maravilloso…es mucha felicidad, pero sufriendo por como estos malandros tratan a mi personaje”, aseguró Ituño.



-¿Cómo vienen siendo los días de filmación?

Alberto Ammann: -Yo estoy sufriendo muy poco, la que se lleva la peor parte es Itziar, pero muy contento por todo el grupo…creo que en un set de rodaje quien crea el clima es el director y las productoras, y eso está todo tan bien que te da una libertad creativa…nuestro directo Mariano Hueter es un pibe tan joven, pero tiene una manera de rodar que es un capo. Él confía mucho en los actores que eligió y nos da el espacio para cuestionar, para aportar y eso enriquece mucho.

-¿Cómo les llega esta propuesta a cada uno?

Itziar Ituño: - Me llega el guión de Mariano, lo leo con mi manager y wow, qué peliculón, rápidamente nos pusimos en contacto para decir que sí. A la piscina, no dudé porque mi persona es un reto, con ese peso y que te lo ofrezcan aquí en Buenos Aires. ¿Quién dijo miedo?

A.A.: -Me pasaron el guión, ya sabía que en el elenco estaba Itziar y Mauricio, que si bien aún no vi Monzón, tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Si bien tenía la posibilidad de grabar algo en México, pero ganó Argentina, volver a casa también me tiró bastante. Estoy feliz porque llevamos una semana grabando y Itziar está haciendo un personaje espectacular. Vamos navegando bien…



I.I.: -Me ayudas mucho a pesar de que eres mi maltratador (risas)… No, bueno, es una situación muy terrible, ella tiene tres hombres que la tienen presa, secuestrada, privada de libertad, golpeada, porque quieren obtener algo de ella. Al principio es un animalillo asustado que después va a ir aplicando sus herramientas como psicóloga. Ahí va conociendo a esta familia tan variada de delincuentes y va observando las relaciones de poder. Pero tiene que lidiar con todo, con el frío, con dolor físico…está ayudando el clima (risas).



A. A.: -Creo que es una película de personajes que tiene un muy buen guión y es algo muy gratificante encontrar un espacio para decir unas cosas y estar trabajando por otro lado, las luces y sombras. La conversación con Mariano es permanente, él tiene una idea clara, pero quiere escuchar cómo lo estamos viviendo y se genera una conversación para que el trabajo quede lo más completo posible.

II.: -Hicimos un proceso de ensayos de una semana más o menos para conocernos, previo a eso nos conocimos online en trabajo de mesa, para llegar a este lugar que es esta fábrica que es un personaje más.

-¿Cómo fue el trabajo con César y Mauricio?

A.A.: -Yo llegué con poco tiempo, a Cesar lo conozco porque ya hemos trabajado juntos, lo admiro muchísimo, es un gran actor, y con Mauricio ha sido maravilloso, ha habido mucha conexión, lo mismo que con Itziar. Aposté a ir por acá, que el director y las productoras estén contentas es una buena señal…Mi personaje es un tipo con luces y sombras, y yo trato de abordarlos desde ahí, tratar de encontrar un poquito en qué puedo empatizar con este tipo para poder defender su historia. Yo disfruto mucho siendo malo…aprovecho para sacarlo acá.

I.I.: -Muchas veces, cuando vez a alguien encogido, asustado, tiendes a minusvalorar sus posibilidades…pero él la capta enseguida. Ella está tratando de salir de ese agujero…ella tiene un pequeño aliado en Juan (Mauricio), pero está lidiando con los tres que son la familia Monster y en esta fábrica que está siendo como un esqueleto de ballena.

-¿Al margen de la filmación cómo la estás pasando en esta estadía en la Argentina?

Estoy encantada, para mí está siendo un regalo. Estoy conociendo gente maravillosa y es una aventura, me gusta mucho Buenos Aires, esos rincones como estancados en el pasado, todo el verde. Además, hay lugares que me resultan muy similares, me recuerdan a Europa…

Suceden muchas cosas cinematográficas, hay personajes acá de película. Llevo una semana tan intensa que parece más tiempo. He pasado desapercibida y he estado muy tranquila.



Una relación paternal marcada por el delito

César Bordón y Mauricio Paniagua le dan vida a Alfonso y a Juan respectivamente. Los actores encarnan a parte del grupo de delincuentes que secuestran al personaje de Itziar. Con historias que los entrecruzan y los hacen familia, estos personajes están marcados por su propio pasado.

En charla con CARAS Ditital, los protagonistas hablaron sobre cómo es el ambiente de trabajo de “Pensamiento lateral” y como fueron construyendo esta relación padre-hijo. “Estamos pasándola bien, con un poquito de frío, pero siempre digo que es un privilegio poder estar trabajando con todo lo que venimos pasando, de estar trabajando en una película con un elenco de la hostia como se dice”, aseguró Paniagua quien saltó a la fama con su espectacular actuación en la serie sobre la vida de Monzón.



Por su parte, Cesar, un experimentado intérprete, contó que para él “es muy lindo estar en esta película, estamos fascinados todos con nuestros compañeros, con el guión y con esta locación donde están ustedes ahora. Es increíble que exista un lugar así en Buenos Aires”, destacó al tiempo que habló de su personaje: “Es un médico forense que tiene una vida delictiva….a mí me gusta centrarme no tanto en la linealidad, sino que como la película y el guión ofrecen una exquisitez sobre muchos puntos que son interesantes de ver por fuera de esta línea”.

-¿Cómo fueron construyendo la relación de sus personajes?

Mauricio Paniagua: -Juan tiene una cuestión paternal con Alfonso, tiene un afecto porque lo ayudó desde muy chico, lo ve como una referencia a pesar de todo, porque hay cosas que no sabe.

César Bordón: -Por mi lado, si bien mi personaje tiene una exigencia especial, es bastante pensante y cínico, y sin embargo tiene una relación diferente con Juan, es sensitivo, sobreprotector, tienen un vínculo especial.



-¿Qué sienten después de sus éxitos en la serie de Luis Miguel y la de Monzón al poder ser parte de una producción local de este calibre?

M.P.: -Fascinados, supér contentos de estar trabajando en set, con un grupo que tira para adelante. Se formó como una familia.

C.B.: -Estamos muy copados con el grupo formado. Ninguno se quería perder el trabajar con el otro. Yo no paré en pandemia, estaba en México y siguió…tuve algunos padecimientos personales, el aislarme, estar solo, viajar y hacer escalas lejos, pero por suerte pude seguir trabajando y reinventándome en este medio.



Todos los detalles sobre “Pensamiento lateral”

Mariano Hueter, directo de la película, también habló con CARAS Digital sobre este ambicioso proyecto que comenzó alrededor de 2016. Se trata de una coproducción de Torneo junto con 16:9 Cine con un “guión en el que venía trabajando hace muchos años”.

“El concepto que a mí me interesaba era el de ver una sesión psicológica fuera de los ámbitos tradicionales de un consultorio, no hay un paciente, sino una persona atada a una columna y unos captores que no quieren ser psicoanalizados”, contó Hueter.



“A los actores les gustó y les atrapó la historias, con Roberta Sánchez (la productora) empezamos a pensar en una actriz internacional para que se sume al proyecto y surgió Itziar. Nosotros tratamos de armar las condiciones para lograr este elenco pensando en la proyección internacional de cada uno: Cesar con su trayectoria a nivel latinoamericano, Alberto que está radicado en España y viene del éxito que fue ‘Narcos’, y Mauricio con todo lo que había logrado con ‘Monzón’”, comentó con respecto a cómo fue armando el equipo de actores del filme.

Para Hueter la idea es que la película sea digna de entrar en un recorrido para que pueda proyectarse en festivales, plataformas y cines, para eso fue relevante el cuidado de la imagen y la edición de la misma se plantea sin prisas.

Además, la elección de las locaciones, en particular al lugar en que se ha convertido en el quinto integrante del elenco fueron claves. La filmación se está realizando en una fábrica abandonada de la ciudad que con un trabajo arduo de la producción se convirtió en el lugar propicio para filmar. “Es un personaje y una potencia en todo lo que sucede. La película plantea algo interesante porque muestra al personaje en un espacio al aire libre, haciendo sus cosas, en su cotidianeidad, y de repente se encierra en un contexto como este y potencia mucho lo que sucede”, destacó el director.