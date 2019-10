Jimena Barón habló sobre la denuncia que pesa contra Axel

Mientras continúan las investigaciones sobre la denuncia por abuso sexual simple contra Axel (42) por un hecho que habría ocurrido en 2017 en Catriel, Río Negro y consultada por el tema, Jimena Barón se refirió a esta grave denuncia contra el músico.

“Tengo entendido que él no salió a decir nada y canceló un show. Entiendo que debe ser una situación en la que es imposible seguir con el arte y subirse a un escenario, pero pienso lo mismo. A mí me acusás de algo que no hice, y yo, aparte que tengo un carácter de mier..., saldría a tratar de demostrar que eso no es verdad”, afirmó Jimena en una nota con Los ángeles de la mañana.

“Creo que el silencio es bastante sospechoso”, opinó la cantante sobre la actitud del músico quien se encuentra recluido. "Más allá de la persona que hizo la denuncia, sé que hay muchas mujeres que también plantearon casos y situaciones de acoso. Vamos a ver qué pasa", finalizó.