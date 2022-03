Jorge Rial, en su peor momento tras la separación de Romina Pereiro: "Está lleno de quilombos"

Jorge Rial está en su peor momento, luego de que se confirmara oficialmente su separación de Romina Pereiro tras tres años de matrimonio y cinco de pareja.

El conductor estaría encarando un divorcio, cuestión que se sumó a los problemas laborales que vienen de arrastre desde el 2021. Es por eso, que ahora aseguraron que el periodista está teniendo un bajón anímico.

Así lo afirmó Pampito en Momento D, el nuevo programa de Fabián Doman. "Él no la está pasando bien. De hecho, este jueves no va a ir a su programa de radio porque está disfónico. Se va a cuidar y no va a ir el programa", comenzó diciendo.



"La palabra que usaron es que está lleno de quilombos y está tratando de resolver todo", agregó el panelista sobre el presente de Rial.

Jorge Rial compartió una reflexión en medio de la separación con Romina Pereiro

"Cuando uno cree que nada más lo va a conmover viene este cabezón, como un huracán, a mostrarte que vida es una maravilla que vale la pena tomarla a sorbos y disfrutarla. Hoy empezó el jardín y mi emoción me lleva a Rocio y Morena, a Emma y Viole y ahora mi nieto. Y uno es eso. Lo qué pasa entre hijo e hijo y después los nietos. Todo lo demás es literatura", comenzó escribiendo Jorge Rial.



Luego continuó: "Te amo Fran. Con todo mi corazón. No Tenes ideas como me cargas el tanque cuando parece que se queda vacío. Ojalá la vida se porte bien con vos. Yo voy a estar para cuidarte y acompañarte". De esa forma, el periodista expresó el amor por su nieto.