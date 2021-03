Juan Ponce de León se vacunó contra el Coronavirus a los 45 años, lo posteó y luego lo borró

Esta mañana estalló la polémica cuando varios seguidores de Instagram de Juan Ponce de León, el exactor de "Verano del 98" y también músico, posteó en su red social una foto con el carnet de vacunación contra el Coronavirus, luego de recibir la primera dosis de la vacuna rusa en General Lavalle a sus jóvenes 45 años. La realidad es que no se sabe cómo obtuvo la vacuna pero aún no está abierta la inscripción para personas jóvenes con factores de riesgo y sin ellos.

Los seguidores de Juan se indignaron y hasta le pusieron que estaba llevándose una vacuna que podría ser para una persona mayor, entonces el actor terminó borrando su publicación y no hizo comentarios al respecto. Por la tarde "Intrusos en el Espectáculo" obtuvo la captura y debatieron el tema.

Adrían Pallares se mostró indignado mientras que Rodrigo Lussich estuvo más calmo y cuando daban la información se preguntó si Ponce de León tenía algún permiso para darse la vacuna. Lo cierto es que su vacunación trajo la indignación de muchos e incluso, cuando presentaron la nota en el ciclo de America, dijeron: "Mirtha Legrand aún no está vacunada pero Juan Ponce de León con 45 años sí". Una indirecta terrible.

Habrá que esperar si él hace alguna aclaración al respecto. ¿Qué opinás?

Ángel de Brito confirmó cuándo se vacunará Mirtha Legrand contra el Coronavirus

En el día de hoy comenzó a circular un rumor de que Mirtha Legrand se vacunaría este mismo viernes contra el Coronavirus, es más hasta se especuló que la vacunarían en su domicilio. Pero nada de esto es así, primero fue desmentido por su nieto Nacho Viale via Twitter y luego en "Los Ángeles a la Mañana". Angel de Brito contó su charla por chat con la diva de los almuerzos y reveló cuando se vacunará.

"Mirtha me dijo que quería vacunarse cuando pudiera y le correspondiera. Me dijo que es falso que se va a vacunar hoy y que está esperando saber cuándo y dónde lo hará. Dijo que preferiría que la vacunen en su domicilio, como deberían hacerlo con todos los mayores, pero que si tiene que ir a algún centro de vacunación, lo va a hacer", comenzó contando el conductor.

Además agregó que ella le dijo: "Iré a donde me digan que tengo que ir, no sé de dónde salió la versión de que me vacunaba hoy pero no es así, cuando me toque, iré a donde tenga que ir", le respondió y cerró con humor: "No voy a hacer la cola en la cancha de River, si fuese en la de Racing sería otra cosa".