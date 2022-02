Juana Repetto contó que su hijo tiene coronavirus y cómo es el aislamiento en su casa 

Juana Repetto confirmó que su hijo mayor, Toribio, tiene coronavirus y mostró cómo es el aislamiento en su propia casa.

La actriz contó que el niño dio positivo pero que ella no contrajo el virus, por lo que mantiene un sistema complicado de distancia con el niño.

"Lo sentí calentito durante la noche. A la mañana le tomé la fiebre y tenía casi 38. No tuvimos contacto con ningún positivo, así que fue súper inesperado, pero también amanecí con un poco de dolor de garganta. Entonces, por las dudas nos hisopamos y, para mi sorpresa, él dio positivo y yo, negativo”, contó la hija de Reina Reech en su cuenta de Instagram.

Juana Repetto reveló que el pequeño tiene síntomas leves y que el cuadro comenzó el lunes, por lo que ahora está de mejor ánimo. Lo cierto es que intenta que Toro mantenga la distancia con Belisario, su hijo menor, situación que resulta imposible. “Cuando tiene fiebre y se siente mal está a upa. No voy a dejar el contacto físico. Me contagiaré. No me importa”, dijo en Insta Stories.

Finalmente, Juana reveló cómo fue que manejó el sistema de aislamiento que no logró llegar a concretarse a rajatabla. “Por acá, Toro con un poco de fiebre, pero de ánimo súper bien. Belisario y yo, al momento, estamos bárbaro”, agregó.

Juana Repetto enfrentó críticas por su "método de cuidado"

Acostumbrada a compartir su vida en redes sociales, Juana Repetto también debió acostumbrarse a las críticas que le llegan por este medio.

Después de contar cómo transita Toribio el coronavirus, la actriz fue cuestionada también por el uso de barbijo en la casa. “Como siempre, la gente bardeando porque nos pusimos tapabocas en casa y porque le pedimos a Toro que no esté encima de Belisario. El tapabocas él se lo puso porque quiso, le parecía divertido, ni idea”, comenzó la actriz en sus redes sociales.

"Mi marido tiene un viaje que no puede suspender por lo que las primeras horas, al enterarnos, intentamos cuidarnos lo más posible hasta que resolvimos cómo y dónde aislarnos de él”, añadió.